У Бангладеш у результаті пожежі 50 тис. людей залишилися без даху

У Бангладеш у столиці Дацці в результаті великої пожежі, що знищила 15 тис. будинків, близько 50 тис. людей залишилися без даху над головою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Пожежа сталася в ніч на суботу, 17 серпня, в районі Мірпур, і швидко поширилася через те, що в більшості будинків був пластиковий дах.

За інформацією видання, рятувальники гасили вогонь протягом 6 годин.

Наразі відомо про двох постраждалих, інформації про загиблих поки немає.

Причини пожежі поки також невідомі.

Влада Бангладеш заявила, що надає допомогу тисячам людей, які залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, 11 серпня в східному передмісті Афін (Греція) сталася велика пожежа, яка почалася в житловому секторі. З вогнем боролися щонайменше 141 пожежник 46 автомобілями, на світанку до них приєдналися вісім спеціалізованих вертольотів. Оскільки пожежа спалахнула посеред ночі, людей просили дзвонити в двері для попередження сусідів. Скільки людей залишили свої домівки, тікаючи від пожежі, невідомо.