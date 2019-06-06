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Зеленский распорядился вернуть детей из Грузии президентским самолетом

Новости » Политика    06.06.2019 - 22:46
Зеленский распорядился вернуть детей из Грузии президентским самолетом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Мать детей арестовали в Грузии по подозрению в торговле людьми

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Госуправления делами предоставило самолет для возвращения из Грузии десятерых детей, которые являются гражданами Украины. Об этом говорится в в распоряжении №59/2019-рп.

Отмечается, что мать детей арестовали по подозрению в торговле людьми

"Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десятерых детей, которые являются гражданами Украины", - отмечается в документе.

Сопровождать детей во время перелета будет уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченные представители Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие сопровождающие. Перелет должно оплатить Госуправления делами президента.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

Как известно, 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке недалеко от дома, где полицейские стреляли. Мальчик умер в больнице.

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