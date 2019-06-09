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У Бангладеш затримали шістьох українців

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 23:23
У Бангладеш затримали шістьох українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці зникли наприкінці травня

У Бангладеш поліція затримала шістьох українських громадян, які зникли під час закордонної подорожі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента

Зниклими виявилися спортсмени у віці від 18 до 45 років із Бердичева Житомирської області, які вирушили до Бангладеш 29 травня. Востаннє родичі спілкувалися з ними 31 травня.

Українцям та кільком громадянам Румунії та Болгарії інкримінують пограбування банкомата у складі організованої злочинної групи та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Індії, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Держуправління справами надало літак для повернення з Грузії десятьох дітей, які є громадянами України. 

РБК-Україна, що Зеленський заявив, що зробить все, щоб винні у смерті дитини в Переяслав-Хмельницькому були покарані по справедливості.

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