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У Бангладеш винищувач впав на школу: є загиблий і поранені

Фото: у Бангладеш винищувач впав на школу (news az)
Автор: Наталія Кава

Навчальний літак ВПС Бангладеш упав на територію школи і коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці вдень 21 липня. Є жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

 "Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (за місцевим часом - ред.)", - йдеться в заяві відділу зв'язків з громадськістю військового відомства.

На відео наслідків катастрофи видно велику пожежу на галявині, з якої в небо здіймався густий дим. Щонайменше четверо людей отримали поранення і були доставлені до військового шпиталю в цьому районі. Одна людина - загинула.

За попередніми даними, літак впав на дах їдальні коледжу. Аварія сталася в навчальний час.

Авіакатастрофи

Нагадаємо, літак розбився в британському аеропорту "Лондон Саутенд" 13 липня. Це сталося під час зльоту - в аварії загинули чотири людини.

Також 12 червня, в індійському місті Ахмедабад поблизу аеропорту сталася масштабна авіакатастрофа, у який загинуло близько 300 людей. Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Бангладеш