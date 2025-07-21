У Бангладеш винищувач впав на школу: є загиблий і поранені

"Навчальний літак F-7 BGI ВПС Бангладеш розбився в Уттарі. Літак злетів о 13:06 (за місцевим часом - ред.)", - йдеться в заяві відділу зв'язків з громадськістю військового відомства.

На відео наслідків катастрофи видно велику пожежу на галявині, з якої в небо здіймався густий дим. Щонайменше четверо людей отримали поранення і були доставлені до військового шпиталю в цьому районі. Одна людина - загинула.

За попередніми даними, літак впав на дах їдальні коледжу. Аварія сталася в навчальний час.