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В Бангладеш истребитель упал на школу: есть погибший и раненые

Фото: в Бангладеш истребитель упал на школу (news az)
Автор: Наталья Кава

Учебный самолет ВВС Бангладеш упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке днем 21 июля. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (по местному времени - ред.)", - говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военного ведомства.

На видео последствий катастрофы видно большой пожар на поляне, с которой в небо поднимался густой дым. По меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в этом районе. Один человек - погиб.

По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой колледжа. Авария произошла в учебное время.

 

Авиакатастрофы

Напомним, самолет разбился в британском аэропорту "Лондон Саутенд" 13 июля. Это произошло во время взлета - в аварии погибли четыре человека.

Также 12 июня, в индийском городе Ахмедабад вблизи аэропорта произошла масштабная авиакатастрофа, в который погибло около 300 человек. Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Бангладеш