В Бангладеш столкнулись два автобуса, десять погибших

В результате столкновения микроавтобуса с пассажирским автобусом в пятницу во второй половине дня в Бангладеш по меньшей мере 10 человек погибли, еще более 10 получили травмы Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "New Indian Express".

Столкновение произошло в районе Муншигандж, расположенном примерно в 27 км к югу от столицы Дакки.

По словам старшего полицейского офицера, около 14:00 по местному времени микроавтобус, следовавший из района Муншигандж в Керанигандж, столкнулся на скоростном шоссе с пассажирским автобусом, который двигался в противоположном направлении. Он отметил, что семь человек скончались на месте.

Правоохранитель добавил, что все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Там умерло еще три человека. По его словам, большинство жертв - пассажиры микроавтобуса.

Указано также, что число погибших может возрасти, так как некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Причина аварии расследуется.

Напомним, летом 2018-го в Бангладеш в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 11 человек.

Как писало РБК-Украина, весной прошлого года в Бангладеш в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по меньшей мере восемь человек погибли, еще 26 пострадали. Отмечалось, что водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет на шоссе между городами Дакка и Кхулна. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице от полученных травм. Все пострадавшие были госпитализированы.