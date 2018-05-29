В Минюсте разрабатывают реабилитационную программу для наркозависимых заключенных

Реабилитацию осужденных наркоманов возьмут под контроль
Министерство юстиции совместно с экспертами Евросоюза начали разработку реабилитационной программы для наркозависимых заключенных. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минюста.
В частности, в сообщении говорится о необходимости создания программы лечения, а также обучение сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Ми разом з експертами ЄС розпочали розробку реабілітаційної програми для наркозалежних ув'язнених.— Мін'юст України (@minjust_gov_ua) May 29, 2018
Проект «ДІЯ-ЄС» планує розробити:
-програму лікування;
-навч. курс у співпраці із експертами з пенітенціарної сис-ми;
-тривалу навч. програму в Академії ДКВС та оцінку цієї програми pic.twitter.com/8A4SvWtFXt
Напомним, как сообщалось ранее, в Верховной раде готовится коллективное обращение против легализации наркотиков Министерством здравоохранения Украини.
Предполагается, что легализация наркотиков приведет к значительному ухудшению ситуации в стране, в частности увеличению случаев ДТП.
Также сообщалось, что в Украине, по разным оценкам, насчитывается от 1 до 1,5 миллиона наркозависимых, из них инъекционных, по данным ВОЗ, - около 300 тысяч. "Каждый год количество наркоманов увеличивается на 8-10%.