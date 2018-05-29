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В Минюсте разрабатывают реабилитационную программу для наркозависимых заключенных

НовостиОбщество    29.05.2018 - 11:12
Иллюстративное фото (twitter)
Иллюстративное фото (twitter)

Реабилитацию осужденных наркоманов возьмут под контроль

Министерство юстиции совместно с экспертами Евросоюза начали разработку реабилитационной программы для наркозависимых заключенных. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Минюста.

В частности, в сообщении говорится о необходимости создания программы лечения, а также обучение сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, в Верховной раде готовится коллективное обращение против легализации наркотиков Министерством здравоохранения Украини.

Предполагается, что легализация наркотиков приведет к значительному ухудшению ситуации в стране, в частности увеличению случаев ДТП.

Также сообщалось, что в Украине, по разным оценкам, насчитывается от 1 до 1,5 миллиона наркозависимых, из них инъекционных, по данным ВОЗ, - около 300 тысяч. "Каждый год количество наркоманов увеличивается на 8-10%.

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Теги публикации: наркотики, Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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