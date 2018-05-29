У Бангладеш поліція ліквідувала 117 наркодилерів

Також поліція заарештувала кілька тисяч людей з 12 травня в рамках боротьби з поширенням наркотиків

У Бангладеш поліція ліквідувала 117 передбачуваних наркодилерів і заарештувала кілька тисяч чоловік з 12 травня в рамках боротьби з поширенням наркотиків. Про це повідомляє Newage Bangladesh.

Як повідомляється, у вівторок були вбиті ще 12 осіб, яких підозрювали в торгівлі наркотиками. У поліції заявили, що при спробі затримання наркодилери спробували чинити опір правоохоронним органам і відкрили вогонь. Відзначається, що під час перестрілки постраждали троє поліцейських.

BBC повідомляє, що в ході операцій були затримані тисячі підозрюваних. Сотні людей, які вживають наркотики, отримали штрафи.

Наголошується, що кампанія була оголошена прем'єр-міністром Бангладеш Шейхой Хасиной з метою боротьби з наркоторговцями.

Також Guardian повідомляє, що даккский правозахисник Пінакі Бхаттачар'я заявив, що сили безпеки створюють "атмосферу терору".

«Сили безпеки діють як судді, присяжні і кати», - сказав він.

Повідомляється, що правозахисники та активісти порівняли дії поліції Бангладеш з репресіями на Філіппінах, де в 2016 році в результаті боротьби з розповсюдженням наркотиків були вбиті 7 тис. людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство юстиції спільно з експертами Євросоюзу розпочали розробку реабілітаційної програми для наркозалежних ув'язнених.