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У Бангладеш загинули шість людей через потужний циклон

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 21:24
У Бангладеш загинули шість людей через потужний циклон
Фото: наслідки циклону "Фанні" в Індії (Reuters)

Також постраждали близько 60 осіб

Тропічний циклон "Фанні" обрушився на південно-західне узбережжя Бангладеш, в результаті загинули щонайменше 6 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Синьхуа".

Повідомляється, що циклон обрушився на район Кхулна та прилеглі райони країни і почав рух у бік північного сходу, руйнуючи будинки і стовпи електропередач. У деяких районах припинено залізничне, авіа та портове повідомлення.

У відомстві з ліквідації наслідків стихійного лиха і надання допомоги повідомили, що близько шести людей загинули, більше 60 постраждали, більш детальна інформація буде оприлюднена після надходження даних з інших районів країни.

Зазначимо, число жертв потужного циклону "Фанні" в Індії, який обрушився на східні штати країни, збільшилася майже вдвічі. Уже загинули 12 людей.

Додамо, у п'ятницю, 3 травня, на східну частину Індії обрушився потужний циклон "Фанні". Індійська влада проводила евакуацію населення з районів, які знаходяться в межах циклону. Тоді були евакуйовані понад 1 млн жителів сходу Індії. Прогнозувалися потужні зливи та пориви вітру до 200 км/год. Було повідомлено про 6 загиблих.

В Індії повідомили про загиблих через циклон "Фанні" Циклон "Фанні" в Індії: понад мільйон осіб евакуйовано
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