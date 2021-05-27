Банду рейдеров задержали в Харькове: она захватывала сельскохозяйственные предприятия

Правоохранители задержали банду рейдеров в Харькове. Преступники захватывали сельхозпредприятия и их технику. Сумма нанесенного ими ущерба превышает 200 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.
По данным полиции, в преступную группировку входили 11 человек. С 2013 по 2018 годы они с помощью поддельных документов, похищенных печатей и штампов завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Нанесенный в результате рейдерских захватов превышает 200 млн гривен.
Сотрудники МВД и ГБР провели в Харькове и на территории области более 20 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах и на сельхозпредприятиях. Было изъято свыше 30 единиц техники - тракторы, сеялки, бороны.
В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение трех лет, а также конфискация имущества.
Фото: банду рейдеров задержали в Харькове (mvs.gov.ua)
Напомним, по данным аналитического сервиса Opendatabot в 2020 году в Украине зафиксировано более 600 рейдерских захватов. За последние 5 лет количество таких случаев выросло в 2,5 раза. Если еще в 2015 году было зафиксировано 290 фактов недружественных поглощений, в 2019-м - 786. При этом до суда не доходит порядка 57% уголовных дел, возбужденных по заявлениям пострадавших бизнесменов.
В апреле 2021 года Верховная рада в первом чтении приняла закон об усовершенствовании механизма противодействия рейдерству (№1164-IX). Документ призвал устранить правовые лазейки в реализации незаконных схем поглощения собственности и предоставить Министерству юстиции Украины эффективный инструментарий противодействия этому явлению.