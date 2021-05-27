Банду рейдеров задержали в Харькове: она захватывала сельскохозяйственные предприятия

По данным полиции, в преступную группировку входили 11 человек. С 2013 по 2018 годы они с помощью поддельных документов, похищенных печатей и штампов завладели тремя сельхозпредприятиями и их техникой. Нанесенный в результате рейдерских захватов превышает 200 млн гривен.

Сотрудники МВД и ГБР провели в Харькове и на территории области более 20 обысков по месту жительства фигурантов, в офисах и на сельхозпредприятиях. Было изъято свыше 30 единиц техники - тракторы, сеялки, бороны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение трех лет, а также конфискация имущества.

Фото: банду рейдеров задержали в Харькове (mvs.gov.ua)