Банду рейдерів затримали в Харкові: вона захоплювала сільськогосподарські підприємства

За даними поліції, до злочинного угруповання входили 11 осіб. З 2013 по 2018 роки вони за допомогою підроблених документів, викрадених печаток і штампів заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їх технікою. Нанесений в результаті рейдерських захоплень перевищує 200 млн гривень.

Співробітники МВС і ДБР провели в Харкові і на території області понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів, в офісах і на сільгосппідприємствах. Було вилучено понад 30 одиниць техніки - трактори, сівалки, борони.

Відносно затриманих порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом трьох років, а також конфіскація майна.

Фото: банду рейдерів затримали в Харкові (mvs.gov.ua)