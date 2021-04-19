ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правовое противодействие рейдерству должно быть максимально эффективным, - Абрамович

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 13:02
Правовое противодействие рейдерству должно быть максимально эффективным, - Абрамович Фото: Верховная рада поддержала законопроект о противодействию рейдерству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принятый Верховной радой в первом чтении законопроект относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству (№1164-IX) призван устранить правовые лазейки в реализации незаконных схем поглощения собственности и предоставить Министерству юстиции Украины эффективный инструментарий противодействия этому явлению.

Об этом сообщил соавтор законопроекта, заместитель главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович.

По его словам, несмотря на принятые в 2019 году законы о защите прав собственности и противодействию рейдерству, схемы недружественного поглощения чужой собственности продолжают процветать.

"Инициированный законопроект был разработан депутатами Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. Документ убирает барьеры на пути быстрой и эффективной защиты законных имущественных прав граждан и бизнеса. В частности, проект ликвидирует искусственные бюрократические препятствия к рассмотрению Минюстом жалоб; дает право Минюсту блокировать любые регистрационные действия на период рассмотрения жалоб; увеличивает срок обжалования незаконных регистрационных решений до 3 месяцев", - отметил Абрамович.

Он также отметил, что сегодня рейдерству способствует, в том числе целый ряд ненужных формальных требований к содержанию жалоб. Например, обязательные ссылки на законодательство, которое нарушено, ведомости о наличии либо отсутствии судебного спора, требования о нотариальном засвидетельствовании копий документов, которые прилагаются к жалобе и так далее.

В результате в первом квартале 2020 года, в рассмотрении жалоб на государственных регистраторах было отказано в 167 случаях. Еще в 499 случаях подателям жалоб было отказано в их рассмотрении по сути. Принятый закон убирает эти барьеры, отмечает нардеп.

Кроме того, документ устанавливает обязательную норму о том, что протокол общего собрания акционеров (участников юридического лица) относительно смены руководителя должен быть подписан всеми участниками, проголосовавшими за соответствующее решение.

"Принятие закона позволит установить действенные предохранители с целью выполнения государством конституционных гарантий неприкосновенности права собственности и сделать еще один реальный шаг по искоренению коррупционных факторов в системе госреестров", - резюмировал Игорь Абрамович.

Напомним, по данным аналитического сервиса Opendatabot в 2020 году в Украине зафиксировано более 600 рейдерских захватов. За последние 5 лет количество таких случаев выросло в 2,5 раза. Если еще в 2015 году было зафиксировано 290 фактов недружественных поглощений, в 2019-м - 786. При этом до суда не доходит порядка 57% уголовных дел, возбужденных по заявлениям пострадавших бизнесменов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Парламент рейдерство
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины