Банду автопохитителей задержали в Киеве: они использовали самое современное оборудование

Правоохранители задержали в Киеве банду, которая похищала автомобили, а затем их перепродавала или предлагали вернуть владельцу за вознаграждение. Организаторам и исполнителям грозят длительные сроки заключения.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Украины.
Отмечается, что в ходе спецоперации Нацполиции была установлена причастность группировке к угонам автомобилей на территории нескольких областей. При обыске в Киеве, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей были изъяты похищенные транспортные средства, деньги, банковские карты, специальное оборудование, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов и судов. Кроме того, было обнаружено дорогостоящее современное оборудование, с помощью которого осуществлялись угоны.
Задержаны организаторы и двое “покровителей” банды. Всего установлено шесть участников преступной группировки, их подозревают в совершении восьми угонов автомобилей. Правоохранители продолжают работу над установлением сообщников фигурантов. За серию преступлений им грозит до 12 лет лишения свободы.
В полиции подчеркнули, что преступники тщательно готовились к угонам автомобилей и четко выполняли заранее распределенные обязанности. Похищенные машины либо перепродавались как двойники, либо их владельцам предлагали заплатить выкуп за возврат транспортного средства.
Фото: задержание автопохитителей в Киеве (facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, в феврале в американском штате Флорида неизвестный мужчина угнал автомобиль. В салоне угнанной машины были флаконы с вакциной от коронавируса.
Отметим, в середине марта в Польше гражданин Украины угнал машину и пытался на ней скрыться от правоохранителей. Мужчину задержали и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
РБК-Украина ранее писало, что украинец в Польше ранил ножом другого гражданина Украины и попытался напасть на полицейских, которые прибыли на вызов. Нападавший был пьян.