Банду автовикрадачів затримали в Києві: вони використовували найсучасніше обладнання

Правоохоронці затримали в Києві банду, яка викрадала автомобілі, а потім їх перепродавали або пропонували повернути власнику за винагороду. Організаторам і виконавцям загрожують тривалі терміни ув'язнення.
Про це повідомила прес-служба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.
Відзначається, що в ході спецоперації Нацполіціі була встановлена причетність угруповання до викрадень автомобілів на території декількох областей. Під час обшуку в Києві, Полтавській, Харківській і Черкаській областей були вилучені викрадені транспортні засоби, гроші, банківські картки, спеціальне обладнання, підроблені документи співробітників правоохоронних органів і судів. Крім того, було виявлено дороге сучасне обладнання, за допомогою якого здійснювалися викрадення.
Затримані організатори і двоє "покровителів" банди. Всього встановлено шість учасників злочинного угруповання, їх підозрюють у скоєнні восьми викрадень автомобілів. Правоохоронці продовжують роботу над встановленням спільників фігурантів. За серію злочинів їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
У поліції підкреслили, що злочинці ретельно готувалися до викрадення автомобілів і чітко виконували заздалегідь розподілені обов'язки. Викрадені машини або перепродували як двійники, або їх власникам пропонували заплатити викуп за повернення транспортного засобу.
Фото: затримання автопохітітелей в Києві (facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, в лютому в американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль. У салоні викраденої машини були флакони з вакциною від коронавірусу.
Відзначимо, в середині березня в Польщі громадянин України викрав машину і намагався на ній сховатися від правоохоронців. Чоловіка затримали і йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
РБК-Україна раніше писало, що українець в Польщі поранив ножем іншого громадянина України і спробував напасти на поліцейських, які прибули на виклик. Нападник був п'яний.