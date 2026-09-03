"Бандероль" знищила депо "Нової пошти" в Дніпрі: є загиблий
Унаслідок російського удару "Бандероллю" у Дніпрі знищено депо та відділення "Нової пошти". Загинув співробітник компанії, ще п'ятеро дістали осколкові поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
Що відомо про удар
За інформацією компанії, ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру. Унаслідок удару загинув працівник "Нової пошти" - у компанії висловили співчуття рідним і близьким та повідомили, що перебувають на зв'язку з родиною.
Ще п'ятеро співробітників дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Вони отримують необхідну медичну допомогу і перебувають у свідомості.
Наразі триває ліквідація наслідків. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу встановлять найближчим часом. У компанії наголосили, що коли відправлення було знищене внаслідок атаки, "Нова пошта" компенсує його оголошену цінність.
Щоб мінімізувати можливі затримки в доставці, компанія вже запустила резервну логістичну схему. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатися в мобільному застосунку та на сайті компанії.
Нагадаємо, найтрагічніший удар по об'єктах "Нової пошти" стався 19 липня, коли росіяни тричі вдарили по терміналу компанії в Харкові - тоді загинули троє чоловіків, ще близько 20 людей дістали поранення.
Останніми тижнями атаки на логістику лише почастішали. Наприкінці серпня під ударом опинилися одразу кілька об'єктів "Нової пошти" та "Епіцентру".