"Бандероль" уничтожила депо "Новой почты" в Днепре: есть погибший

В результате российского удара "Бандеролью" в Днепре уничтожены депо и отделение "Новой почты". Погиб сотрудник компании, еще пятеро получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

Что известно об ударе

По информации компании, враг еще раз атаковал гражданскую логистическую инфраструктуру. В результате удара погиб работник "Новой почты" - в компании выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что находятся на связи с семьей.

Еще пятеро сотрудников получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь и находятся в сознании.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе установят в ближайшее время. В компании подчеркнули, что когда отправка была уничтожена в результате атаки, "Новая почта" компенсирует его объявленную ценность.

Чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке, компания уже запустила резервную логистическую схему. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.