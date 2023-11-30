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Банда російських хакерів заробила понад 100 млн доларів за допомогою шантажу, - Reuters

Ілюстративне фото: Банда російських хакерів заробила понад 100 млн доларів за допомогою шантажу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Нова кіберзлочинна група, пов'язана з Росією, заробила понад 100 мільйонів доларів на кіберзмаганні за рік. Вони скористалися методами відомої російської кібербанди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нова хакерська група, ймовірно пов'язана з російською хакерською групою "Conti", за рік заробила понад 100 мільйонів доларів на кібервимаганні. Про це йдеться у звіті дослідників, опублікованому у середу.

Згідно зі спільним звітом служб відстеження цифрової валюти, кіберзлочинна група "Чорна Баста" заробила не менше 107 мільйонів доларів на кібервимаганні. Більшість викупних платежів, отриманих групою, відмивали через російську криптовалютну біржу Garantex, що знаходиться під санкціями.

Російська хакерська група, яка займалася кіберзмаганням. Була вперше виявлена у 2020 році та швидко стала однією з найактивніших та найприбутковіших груп здирників у світі.

Група Conti використовувала агресивні методи для отримання викупу. У деяких випадках її співробітники погрожували опублікувати вкрадені дані жертви, якщо вона не заплатить викупу.

Банда підтримувала зв'язки із російським урядом.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві фінансів США назвали кількість атак російських хакерів української інфраструктури.

Стало відомо, що російські хакери минулого року провели кібератаку на енергосистему України. Вона збіглася з масованим обстрілом енергетики російськими військами.

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Кібератака