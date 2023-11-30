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Банда российских хакеров заработала более 100 млн долларов с помощью шантажа, - Reuters

Иллюстративное фото: Банда российских хакеров заработала более 100 млн долларов с помощью шантажа (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Новая киберпреступная группа, связанная с Россией, заработала более 100 миллионов долларов на кибервымогательстве за год. Они пользовались методами известной российской кибербанды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новая хакерская группа, предположительно связанная с российской хакерской группой "Conti", за год заработала более 100 миллионов долларов на кибервымогательстве. Об этом говорится в отчете исследователей, опубликованном в среду. 

Согласно совместному отчету служб отслеживания цифровой валюты, киберпреступная группа "Черная Баста" заработала не менее 107 миллионов долларов на кибервымогательстве. Большую часть выкупных платежей, полученных группой, отмывали через российскую криптовалютную биржу Garantex, находящуюся под санкциями.

Российская хакерская группа, которая занималась кибервымогательством. Была впервые обнаружена в 2020 году и быстро стала одной из самых активных и прибыльных групп вымогателей в мире.

Группа "Conti" использовала агрессивные методы для получения выкупа. В некоторых случаях ее сотрудники угрожали опубликовать украденные данные жертвы, если она не заплатит выкуп.

Банда поддерживала связи с российским правительством.

Также мы сообщали, что в Министерстве финансов США назвали число атак российских хакеров украинской инфраструктуры.

Стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики российскими войсками.

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Кибератака