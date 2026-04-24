Banda і ДТЕК стали претендентами міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards
Рекламна агенція Banda разом з компанією ДТЕК стали претендентами міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Banda.
"Раз на рік Effie Global обирає найефективніші кампанії світу. Цього року в список претендентів потрапив наш кейс з ДТЕК. Крім нас там лише 46 інших кейсів з усього світу. Скоро журі оберуть фінальних переможців. Тож чекаємо і тримаємо кулачки!" - йдеться в ньому.
Зазначається, що Banda та ДТЕК потрапили в цей список за колаборацію з Олександром Усиком в рамках кампанії Fight for Light.
Ця кампанія була проведена для привернення уваги світової спільноти до проблеми обстрілів та руйнувань української енергетики.
В рамках кампанії Усик неодноразово закликав світову спільноту допомогти українській енергетиці.
Нагадаємо, в 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова отримав золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.