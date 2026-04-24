Banda і ДТЕК стали претендентами міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards

15:55 24.04.2026 Пт
1 хв
Рекламна агенція Banda спільно з компанією ДТЕК увійшли до числа номінантів міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards
Юлія Бойко
ДТЕК і Banda претенденти Global Best of the Best Effie Awards (фото: Effie Worldwide)

Рекламна агенція Banda разом з компанією ДТЕК стали претендентами міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Banda.

"Раз на рік Effie Global обирає найефективніші кампанії світу. Цього року в список претендентів потрапив наш кейс з ДТЕК. Крім нас там лише 46 інших кейсів з усього світу. Скоро журі оберуть фінальних переможців. Тож чекаємо і тримаємо кулачки!" - йдеться в ньому.

Зазначається, що Banda та ДТЕК потрапили в цей список за колаборацію з Олександром Усиком в рамках кампанії Fight for Light.

Ця кампанія була проведена для привернення уваги світової спільноти до проблеми обстрілів та руйнувань української енергетики.

В рамках кампанії Усик неодноразово закликав світову спільноту допомогти українській енергетиці.

Нагадаємо, в 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова отримав золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.

