Banda и ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Banda .

"Раз в год Effie Global выбирает самые эффективные кампании мира. В этом году в список претендентов попал наш кейс с ДТЭК. Кроме нас там только 46 других кейсов со всего мира. Скоро жюри выберут финальных победителей. Поэтому ждем и держим кулачки!" - говорится в нем.

Отмечается, что Banda и ДТЭК попали в этот список за коллаборацию с Александром Усиком в рамках кампании Fight for Light.

Эта кампания была проведена для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме обстрелов и разрушений украинской энергетики.

В рамках кампании Усик неоднократно призывал мировое сообщество помочь украинской энергетике.