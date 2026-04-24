Banda и ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards

15:55 24.04.2026 Пт
1 мин
Рекламное агентство Banda совместно с компанией ДТЭК вошли в число номинантов международной премии Global Best of the Best Effie Awards
aimg Юлия Бойко
ДТЭК и Banda претенденты Global Best of the Best Effie Awards (фото: Effie Worldwide)

Рекламное агентство Banda вместе с компанией ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Banda.

"Раз в год Effie Global выбирает самые эффективные кампании мира. В этом году в список претендентов попал наш кейс с ДТЭК. Кроме нас там только 46 других кейсов со всего мира. Скоро жюри выберут финальных победителей. Поэтому ждем и держим кулачки!" - говорится в нем.

Отмечается, что Banda и ДТЭК попали в этот список за коллаборацию с Александром Усиком в рамках кампании Fight for Light.

Эта кампания была проведена для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме обстрелов и разрушений украинской энергетики.

В рамках кампании Усик неоднократно призывал мировое сообщество помочь украинской энергетике.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова получил золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которую были вовлечены самые известные бренды Украины.

Больше по теме:
ДТЭК
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским