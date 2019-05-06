Балуху на 15 діб продовжили перебування у штрафному ізоляторі

Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Зараз він перебуває в одиночній камері ШІЗО

Засудженому в аннексированном Криму українському активісту Володимиру Балуху, який міститься в російській колонії в Тверській області, продовжили на 15 діб перебування в штрафному ізоляторі. Про це він повідомив в листі української активістці з Латвії Тетяні Лазде, який вона опублікувала в Facebook.

Зараз він перебуває в одиночній камері ШІЗО.

"Тут завжди холодно, я постійно мерзну, навіть вночі, з головою загорнувшись у ковдру, я постійно прокидаюся від холоду", - йдеться в листі.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" Криму продовжив час перебування в колонії політв'язня Володимира Балуха. Так, місцева "прокуратура" просила скасувати попередню постанову "суду", яким Балуху врахували час його домашнього арешту як частина визначеного терміну в колонії.

Сам Балух брав участь у засіданні "суду" по відеозв'язку. За словами захисника, він виглядав дуже виснаженим і був вкрай обурений рішенням.

Зазначимо, Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області.

Балуха вивезли з керченської колонії у лютому, а 18 лютого 2019 року він прибув у СІЗО №1 Краснодара. 22 лютого його вивезли з Краснодара, і 24 лютого українець був в Армавірі.