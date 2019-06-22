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Балуха будут держать в ШИЗО минимум до 2 июля, - адвокат

Новости » Общество    22.06.2019 - 03:28
Балуха будут держать в ШИЗО минимум до 2 июля, - адвокат
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе минимум до 2 июля. Об этом пишут "Крым.Реалии".

Адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня, рассказала, что политзаключенного перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию.

"После приезда в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего сотрудники колонии специально создали ситуацию, то есть провокацию, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", - рассказала Дінзе.

По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

"Балуху перед ужином стало плохо, и он попросил отвести его к врачу. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это нельзя в такое время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", - сообщила адвокат.

Ранее украинский политзаключенный Владимир Балух сообщал о боли в голове и груди.

РБК-Украина писало, что состояние здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха резко ухудшилось.

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