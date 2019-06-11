Балух сообщил о боли в груди

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Балух в российской колонии принципиально не ест

Украинский политзаключенный Владимир Балух сообщил о боли в голове и груди. Об этом заявила адвокат Ольга Динзе, сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, она посетила Балуха 10 июня. Политзаключенного после нескольких месяцев пребывания в штрафном изоляторе колонии Тверской области России перевели в тюремную больницу Торжка.

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до сих пор ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительное. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева в груди", - рассказала Динзе.

По ее словам, Балух в российской колонии принципиально не ест.

"Ему пришла наконец посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - сообщила адвокат.

Напомним, украинскому консулу отказали во встрече с Балухом. К политзаключенному не допускают украинских консулов из-за якобы его российского гражданства.

РБК-Украина писало, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что Балух не намерен просить о помиловании.

28 января Верховный суд аннексированного Россией Крыма отказал адвокатам украинского активиста Владимира Балуха в уменьшении срока заключения.