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Балуха триматимуть у ШІЗО мінімум до 2 липня, - адвокат

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 03:28
Балуха триматимуть у ШІЗО мінімум до 2 липня, - адвокат
Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії

Український політв'язень Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, перебуватиме в штрафному ізоляторі мінімум до 2 липня. Про це пишуть "Крим.Реалії"

Адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня, розповіла, що політв'язня перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії.

"Після приїзду в колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО", - розповіла Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

"Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: "Ти приляж поки". Балух приліг, хоча це не можна в такий час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок", - повідомила адвокат.

Раніше український політв'язень Володимир Балух повідомляв про біль у голові та грудях. 

РБК-Україна писало, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився.

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Новини України Володимир Балух
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