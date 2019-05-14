Балух заявил, что у него хотят отобрать украинское гражданство

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из штрафного изолятора в колонии в Тверской области, в котором рассказал, что его хотят лишить украинского гражданства. Письмо опубликовала деятельница Украинского культурного центра в Крыму Алена Попова в Facebook.

Балух рассказал, что к нему не пустили консула Украины, потому что считают гражданином РФ.

"Вы, конечно же, слышали уже, что даже гражданство хотят отобрать у меня, - не дали встретиться с украинским консулом, заявив, что считают меня гражданином РФ, потому что я прописан в Крыму!.. Всем нашим передавайте от меня огромный привет, вашими молитвами пусть не покинет меня уверенность в благополучном возвращении домой", - написал Балух.

Напомним, ранее сообщалось, что представителя консульства Украины в РФ не допустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Сотрудники колонии заявили, что Балух является гражданином РФ. Из-за этого они не допустили консула к политзаключенному. Информации, которая это подтверждает предоставлено не было.

Crimean Human Rights Group пишет, что Владимир Балух - гражданин Украины, и "автоматического" российского паспорта в Крыму он не получал. Более того, в Крыму его осудили именно как гражданина Украины.

РБК-Украина писало, что 6 мая сообщалось, что Балуху продлили на 15 суток пребывание в штрафном изоляторе. Он с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжка в Тверской области.