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Балух прекратил голодовку

Новости » Общество    05.07.2019 - 20:42
Балух прекратил голодовку
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Балух требовал вернуть псалтырь, дать ему теплую одежду и вызвать консула Украины

Уполномоченная по правам человека в Тверской области Российской Федерации Надежда Егорова заявила, что украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на российскую журналистку Викторию Ивлеву.

По словам журналистки,  Балух требовал вернуть псалтырь, дать ему теплую одежду и вызвать консула Украины.

"Все причины, по которым Балух голодал, отпали - псалтырь и теплая одежда были отданы несколько дней назад, а консул Украины посетил Володю сегодня", - сообщила Ивлева.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинский политзаключенный Владимир Балух второй раз объявил голодовку. В своем письме он объяснил это решение тем, что его безосновательно два месяца держали в штрафном изоляторе, а также не пустили к нему украинского консула.

Кроме того, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что повторная голодовка опасна для жизни политзаключенного.

Ранее Владимир Балух заявлял, что считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии. 

Балух считает обмен единственным способом выйти живым из российской тюрьмы Голодовка угрожает жизни Балуха, - Денисова
Новости Украины голодовкаВладимир Балух
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