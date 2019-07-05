Фото: Володимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Балух вимагав повернути псалтир, дати йому теплий одяг і викликати консула України

Уповноважена з прав людини в Тверській області Російської Федерації Надія Єгорова заявила, що український політв'язень Володимир Балух припинив голодування. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на російську журналістку Вікторію Івлєву.

За словами журналістки, Балух вимагав повернути псалтир, дати йому теплий одяг і викликати консула України.

"Всі причини, за якими Балух голодував, відпали - псалтир і теплий одяг були віддані кілька днів тому, а консул України відвідав Володю сьогодні", - повідомила Івлєва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив голодування. У своєму листі він пояснив це рішення тим, що його безпідставно два місяці тримали в штрафному ізоляторі, а також не пустили до нього українського консула.

Крім того, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що повторна голодування небезпечна для життя політв'язня.

Раніше Володимир Балух заявляв, що вважає обмін "єдиним шансом вийти живим" з російської колонії.