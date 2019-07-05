ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Балух считает обмен единственным способом выжить в российской тюрьме

Новости » Общество    05.07.2019 - 01:21
Балух считает обмен единственным способом выжить в российской тюрьме
Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Политзаключенный намерен держать голодовку до последнего

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, заявил, что намерен ее соблюдать до выполнения его требований. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, пишут "Крым.Реалии".

Балух также добавил, что считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии. 

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет…Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", - написал Балух.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух второй раз объявил голодовку. В своем письме он объяснил это решение тем, что его безосновательно два месяца держали в штрафном изоляторе, а также не пустили к нему украинского консула.

РБК-Украина писало, что уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что повторная голодовка опасна для жизни политзаключенного.

Балуху хотят ужесточить условия содержания в российской тюрьме Балуха будут держать в ШИЗО минимум до 2 июля, - адвокат
Новости Украины Владимир Балухголодовка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь