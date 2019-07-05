Балух считает обмен единственным способом выжить в российской тюрьме

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Политзаключенный намерен держать голодовку до последнего

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, заявил, что намерен ее соблюдать до выполнения его требований. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, пишут "Крым.Реалии".

Балух также добавил, что считает обмен "единственным шансом выйти живым" из российской колонии.

"В сложившихся обстоятельствах я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Посему я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как Вы понимаете, надежды никакой нет…Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живим, считаю обмен", - написал Балух.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Владимир Балух второй раз объявил голодовку. В своем письме он объяснил это решение тем, что его безосновательно два месяца держали в штрафном изоляторе, а также не пустили к нему украинского консула.

РБК-Украина писало, что уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что повторная голодовка опасна для жизни политзаключенного.