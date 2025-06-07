Балтійські країни підтримали членство України в ЄС і НАТО: спільна заява

Комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви підтримали членство України у Євросоюзі та НАТО. Також вони пообіцяли бути з Україною до її повної перемоги у війні з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву, яку опублікував голова комітету закордонних справ парламенту Литви Жигімантас Павільоніс у Facebook.
"Перемога України над російською агресією та членство України в НАТО зміцнять справедливий і тривалий мир не лише в Україні, а й у всій Європі, і допоможуть зберегти міжнародний порядок, заснований на правилах, у всьому світі", - йдеться у спільній заяві парламентських комітетів країн Балтії.
Вони також визнали, що членство України в НАТО забезпечить більш ефективну та стійку основу для гарантування євроатлантичної безпеки.
У своїй спільній заяві комітети Естонії, Латвії та Литви перелічили п’ять своїх ключових зобов’язань:
"Ми закликаємо комітети із закордонних справ інших парламентів, міжнародні парламентські асамблеї, уряди та відповідальні інституції схвалити цю заяву та вжити відповідних заходів, які забезпечать постійну та рішучу підтримку перемоги, відбудови та повної інтеграції України в євроатлантичну спільноту", - додається у заяві.
Нагадаємо, у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Згодом ЄС надав їй статус країни-кандидата, а в грудні 2023 року ухвалив рішення про відкриття переговорів щодо членства.
Наприкінці травня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття перших кластерів переговорів про вступ в ЄС. Це питання він обговорював з президентом Євроради Антоніу Коштою.
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