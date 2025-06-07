RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Балтийские страны поддержали членство Украины в ЕС и НАТО: совместное заявление

Фото: страны Балтии поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы поддержали членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Также они пообещали быть с Украиной до ее полной победы в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление, которое опубликовал глава комитета иностранных дел парламента Литвы Жигимантас Павильонис в Facebook.

"Победа Украины над российской агрессией и членство Украины в НАТО укрепят справедливый и длительный мир не только в Украине, но и во всей Европе, и помогут сохранить международный порядок, основанный на правилах, во всем мире", - говорится в совместном заявлении парламентских комитетов стран Балтии.

Они также признали, что членство Украины в НАТО обеспечит более эффективную и устойчивую основу для обеспечения евроатлантической безопасности.

В своем совместном заявлении комитеты Эстонии, Латвии и Литвы перечислили пять своих ключевых обязательств:

  • Поддерживать Украину до ее полной победы, включая освобождение всех временно оккупированных территорий и привлечение РФ к ответственности за военные преступления.
  • Поддерживать членство Украины в ЕС с целью завершения переговоров о вступлении и приобретения полноправного членства до 1 января 2030 года.
  • Поддерживать путь Украины к членству в НАТО. Будущий саммит НАТО 2025 года в Гааге должен сделать конкретные политические шаги, которые проложат путь к вступлению Украины в Альянс.
  • Способствовать развитию оборонного сотрудничества с Украиной, в частности путем поддержки ее вступления в Объединенные экспедиционные силы (JEF) как этапа на пути к более глубокой интеграции в сфере безопасности.
  • Усилить дипломатическое давление на Россию путем ее международной изоляции, расширения санкций и обеспечения привлечения к ответственности за преступления, совершенные против Украины.

"Мы призываем комитеты по иностранным делам других парламентов, международные парламентские ассамблеи, правительства и ответственные институты одобрить это заявление и принять соответствующие меры, которые обеспечат постоянную и решительную поддержку победы, восстановления и полной интеграции Украины в евроатлантическое сообщество", - добавляется в заявлении.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в феврале 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Впоследствии ЕС предоставил ей статус страны-кандидата, а в декабре 2023 года принял решение об открытии переговоров о членстве.

В конце мая 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию первых кластеров переговоров о вступлении в ЕС. Этот вопрос он обсуждал с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияЛитваЛатвияВступление в ЕСНАТОУкраина