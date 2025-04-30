Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітня

Погода найближчими днями в Україні

В ніч на четвер, 1 травня, буде досить тепло, комфортніше стане і вдень.

Малоактивні атмосферні фронти, небагаті на вологу, зачіпатимуть схід, північний схід, Карпати, 1 травня і північ України.

А загалом переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.

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