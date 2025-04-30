Балтийское тепло накроет Украину: какая погода будет 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Украину зайдет более теплая воздушная масса из района Балтики. Максимально днем ожидается до 22° тепла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"30 апреля погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, которая будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление будет снижаться", - говорится в сообщении.
Кроме того, облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву.
"Сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь", - констатируют синоптики.
Переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный.
Температура ночью 6-11°, днем 17-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.
В ночь на четверг, 1 мая, будет достаточно тепло, комфортнее станет и днем.
Малоактивные атмосферные фронты, небогатые на влагу, будут затрагивать восток, северо-восток, Карпаты, 1 мая и север Украины.
В целом будет преобладать сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности.
Подробнее о погоде до конца рабочей недели в Украине - читайте в материале.
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