Балтийское тепло накроет Украину: какая погода будет 30 апреля

"30 апреля погоду в Украине будет определять несколько более теплая воздушная масса, которая будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление будет снижаться", - говорится в сообщении.

Кроме того, облачное небо ночью будет защищать приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву.

"Сохранится сухая погода, малоактивный атмосферный фронт днем обусловит лишь в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь, да еще в Карпатах также днем местами ожидаем небольшой дождь", - констатируют синоптики.

Переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный.

Температура ночью 6-11°, днем 17-20°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°.

Погода в Украине 30 апреля (facebook.com/UkrHMC)