Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітня
Сьогодні, 30 квітня, в Україну зайде тепліша повітряна маса з району Балтики. Максимально вдень очікується до 22° тепла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься", - йдеться у повідомленні.
Крім того, захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню.
"Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ", - констатують синоптики.
Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний.
Температура вночі 6-11°, вдень 17-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.
Погода в Україні 30 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Погода найближчими днями в Україні
В ніч на четвер, 1 травня, буде досить тепло, комфортніше стане і вдень.
Малоактивні атмосферні фронти, небагаті на вологу, зачіпатимуть схід, північний схід, Карпати, 1 травня і північ України.
А загалом переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки.
Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.