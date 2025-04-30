Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітня

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Любов Калашнікова, РБК-Україна)

Сьогодні, 30 квітня, в Україну зайде тепліша повітряна маса з району Балтики. Максимально вдень очікується до 22° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься", - йдеться у повідомленні. Крім того, захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню. "Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ", - констатують синоптики. Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний. Температура вночі 6-11°, вдень 17-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°. Погода в Україні 30 квітня (facebook.com/UkrHMC)