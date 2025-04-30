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Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітня

Україна, Середа 30 квітня 2025 07:00
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Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 квітня, в Україну зайде тепліша повітряна маса з району Балтики. Максимально вдень очікується до 22° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"30 квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься", - йдеться у повідомленні.

Крім того, захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню.

"Утримається суха погода, малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить лише в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ, та ще в Карпатах також вдень подекуди чекаємо невеликий дощ", - констатують синоптики.

Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний.

Температура вночі 6-11°, вдень 17-20°; у Києві вночі 8-10°, вдень 18-20°.

Балтійське тепло накриє Україну: яка погода буде 30 квітняПогода в Україні 30 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

В ніч на четвер, 1 травня, буде досить тепло, комфортніше стане і вдень.

Малоактивні атмосферні фронти, небагаті на вологу, зачіпатимуть схід, північний схід, Карпати, 1 травня і північ України.

А загалом переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня в Україні - читайте в матеріалі.

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