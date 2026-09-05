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Балтія за 3 дні? Мадяр озвучив НАТО нове попередження

15:16 05.09.2026 Сб
2 хв
Командувач СБС назвав слабке місце Альянсу
aimg Юлія Капітонова
Балтія за 3 дні? Мадяр озвучив НАТО нове попередження Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС (Getty Images)
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Росія може ризикнути та спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України.

На це натякнув командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

На переконання Мадяра, "Києва за 3 дні" більше ніколи не буде.

Попри це, він вважає, що російський диктатор Володимир Путін може наважитися на схожий сценарій щодо союзників України.

"Києва за 3 дня більше ніколи не буде, а от чи не буде Балтії за 3 дня - я не впевнений. Країни НАТО дуже недооцінюють свою готовність до війни із сучасними технологіями", - попередив командувач СБС.

Мадяр також звернув увагу Альянсу на те, що дрон - чума третього тисячоліття, і це не метафора, а математика.

Мадяр обґрунтовує свої висновки конкретними цифрами. За його словами, у серпні Росія в середньому запускала по Україні близько 300 "Шахедів" щодня.

На його думку, жодна армія світу не готова до такого масштабу атак, а використання традиційних засобів ППО для перехоплення такої кількості дронів стало б надмірним навантаженням для будь-якої економіки.

Водночас, як зазначає командувач СБС, Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал. Йдеться про виробництво та застосування дронів і ракет, розвиток систем ППО, а також підготовку до можливої мобілізації.

При цьому Кремль, за словами Мадяра, бачить, що НАТО досі не сформувало однозначної позиції щодо протидії таким загрозам.

До речі, нещодавно лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі.

Однак президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати, що Путін не збирається атакувати Альянс.

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