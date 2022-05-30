UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Балканы не против. Украина должна в июне получить статус кандидата в ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Украина должна уже в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тем более, что страны Западных Балкан не против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Европейскому совету.

"На стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского союза для Украины. Я хочу отдельно поблагодарить странам Западных Балкан, за их понимание и поддержку предоставления статуса кандидата для нашей страны", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинская сторона слаженно заполнила и передала Еврокомиссии анкету для получения этого статуса.

"И мы отвергаем любые попытки отыскать никому ненужную альтернативу или найти что-то еще для Украины. Нам нужно быть такими как вы, мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии", - добавил Зеленский.

Отметим, ранее стало известно, что Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время.

Кроме того, "несправедливым" предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЕвросоюз