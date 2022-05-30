Балканы не против. Украина должна в июне получить статус кандидата в ЕС, - Зеленский

"На стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского союза для Украины. Я хочу отдельно поблагодарить странам Западных Балкан, за их понимание и поддержку предоставления статуса кандидата для нашей страны", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинская сторона слаженно заполнила и передала Еврокомиссии анкету для получения этого статуса.

"И мы отвергаем любые попытки отыскать никому ненужную альтернативу или найти что-то еще для Украины. Нам нужно быть такими как вы, мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии", - добавил Зеленский.