Балкани не проти. Україна має в червні отримати статус кандидата в ЄС, - Зеленський

"На стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського союзу для України. Я хочу окремо подякувати країнам Західних Балкан, за їх розуміння і підтримку надання статусу кандидата для нашої країни", - зазначив він.

Він підкреслив, що українська сторона злагоджено заповнила і передала Єврокомісії анкету для отримання цього статусу.

"І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому непотрібну альтернативу або знайти щось ще для України. Нам потрібно бути такими як ви, ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії", - додав Зеленський.