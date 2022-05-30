Балкани не проти. Україна має в червні отримати статус кандидата в ЄС, - Зеленський

Україна має вже в червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше, що країни Західних Балкан не проти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Європейської ради.
"На стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського союзу для України. Я хочу окремо подякувати країнам Західних Балкан, за їх розуміння і підтримку надання статусу кандидата для нашої країни", - зазначив він.
Він підкреслив, що українська сторона злагоджено заповнила і передала Єврокомісії анкету для отримання цього статусу.
"І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому непотрібну альтернативу або знайти щось ще для України. Нам потрібно бути такими як ви, ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії", - додав Зеленський.
Зазначимо, раніше стало відомо, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, вважаючи несправедливим надання статусу кандидата раніше, ніж країнам Західних Балкан, які чекають на нього тривалий час.
Крім того, "несправедливим" надання статусу для України називали і в Нідерландах.
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