RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Балкани не проти. Україна має в червні отримати статус кандидата в ЄС, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Україна має вже в червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше, що країни Західних Балкан не проти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Європейської ради.

"На стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського союзу для України. Я хочу окремо подякувати країнам Західних Балкан, за їх розуміння і підтримку надання статусу кандидата для нашої країни", - зазначив він.

Він підкреслив, що українська сторона злагоджено заповнила і передала Єврокомісії анкету для отримання цього статусу.

"І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому непотрібну альтернативу або знайти щось ще для України. Нам потрібно бути такими як ви, ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії", - додав Зеленський.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, вважаючи несправедливим надання статусу кандидата раніше, ніж країнам Західних Балкан, які чекають на нього тривалий час.

Крім того, "несправедливим" надання статусу для України називали і в Нідерландах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕвросоюз