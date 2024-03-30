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Балістику збити складніше, Росія перепрограмовує ракети під час атак, - Євлаш

Фото: речник командування Повітряних Сил України Ілья Євлаш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація може перепрограмовувати деякі види ракет просто під час атак, а отже збити їх стає складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Євлаш пояснив, що навіть ті ж ракети С-300 військові РФ використовують для вражання різних цілей.

"Ворог використовував балістику і раніше. Просто цю зброю дещо важче збити. Вони перепрограмовують свої ракети, наприклад С-300, для вражання різних цілей. Ми бачимо й інші типи ракет, які вони використовують. У ворога є широкий спектр зброї та різного типу ракет, таких як "Циркон" чи інших крилатих та балістичних ракет", - сказав він.

 

Повітряні атаки РФ по Україні 30 березня

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Також сьогодні війська РФ завдали ракетних ударів по території Херсонської та Миколаївської областей. Ворог застосовував, зокрема, балістику.

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Війна Росії проти України