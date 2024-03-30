Балістику збити складніше, Росія перепрограмовує ракети під час атак, - Євлаш

Євлаш пояснив, що навіть ті ж ракети С-300 військові РФ використовують для вражання різних цілей.

"Ворог використовував балістику і раніше. Просто цю зброю дещо важче збити. Вони перепрограмовують свої ракети, наприклад С-300, для вражання різних цілей. Ми бачимо й інші типи ракет, які вони використовують. У ворога є широкий спектр зброї та різного типу ракет, таких як "Циркон" чи інших крилатих та балістичних ракет", - сказав він.