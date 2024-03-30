Баллистику сбить сложнее, Россия перепрограммирует ракеты во время атак, - Евлаш

Евлаш пояснил, что даже те же ракеты С-300 военные РФ используют для поражения различных целей.

"Враг использовал баллистику и раньше. Просто это оружие несколько труднее сбить. Они перепрограммируют свои ракеты, например С-300, для поражения различных целей. Мы видим и другие типы ракет, которые они используют. У врага есть широкий спектр оружия и разного типа ракет, таких как "Циркон" или других крылатых и баллистических ракет", - сказал он.