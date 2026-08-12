Балістики у ранкових зведеннях не буде: Повітряні сили підтвердили зміни

Ігнат звернув увагу, що Повітряні сили не перестали інформувати українців про повітряні загрози та характер атак противника. У режимі онлайн у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp вони продовжують надавати ту ж інформацію про повітряні цілі, що й раніше.

Також зберігається формат ранкових звітів про результат бойової роботи українських захисників за ніч.

"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення ввести певні зміни (обмеження) в ранкових зведеннях щодо ворожої "балістики" (під час масованих атак) - кількості запущених/збитих/пригнічених цілей, що не досягли", - підкреслив Ігнат.

За його словами, військові й надалі надаватимуть медіа узагальнену інформацію про кількість запущених російських ракет, у тому числі і балістики.

Як приклад він розповів, що в липні росіяни застосували понад 450 ракет, майже 200 з них були балістичними.

Ігнат нагадав, що ранкові зведення по ударах змінювали вже близько 10 разів від початку війни.

Чутки про новий формат зведень Повітряних сил

Нагадаємо, 11 липня Bloomberg із посиланням на джерела писало про те, що українські Повітряні сили припиняють публікувати у щоденних зведеннях інформацію про ракети, які запустила РФ.

Співрозмовники видання назвали такі нововведення вимушеними безпековими заходами.