UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Балістики у ранкових зведеннях не буде: Повітряні сили підтвердили зміни

19:58 12.08.2026 Ср
2 хв
Обмеження не стосуються повідомлень про загрози в режимі реального часу
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у зведеннях Повітряних сил більше не буде балістики (Getty Images)

Повітряні сили України перестали публікувати інформацію про запущену та збиту російську балістику у ранкових звітах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у Facebook.

Ігнат звернув увагу, що Повітряні сили не перестали інформувати українців про повітряні загрози та характер атак противника. У режимі онлайн у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp вони продовжують надавати ту ж інформацію про повітряні цілі, що й раніше.

Також зберігається формат ранкових звітів про результат бойової роботи українських захисників за ніч.

"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення ввести певні зміни (обмеження) в ранкових зведеннях щодо ворожої "балістики" (під час масованих атак) - кількості запущених/збитих/пригнічених цілей, що не досягли", - підкреслив Ігнат.

За його словами, військові й надалі надаватимуть медіа узагальнену інформацію про кількість запущених російських ракет, у тому числі і балістики.

Як приклад він розповів, що в липні росіяни застосували понад 450 ракет, майже 200 з них були балістичними.

Ігнат нагадав, що ранкові зведення по ударах змінювали вже близько 10 разів від початку війни.

Чутки про новий формат зведень Повітряних сил

Нагадаємо, 11 липня Bloomberg із посиланням на джерела писало про те, що українські Повітряні сили припиняють публікувати у щоденних зведеннях інформацію про ракети, які запустила РФ.

Співрозмовники видання назвали такі нововведення вимушеними безпековими заходами.

У свою чергу Ігнат нещодавно закликав українські медіа припинити публікувати новини із заголовками "Не збито жодної ракети".

Він додав, що від цього "нікому не буде легше", а українські новинні ресурси "роблять всю роботу за пропагандистку Скабеєву".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний ударРакети