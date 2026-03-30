Балістика та "Шахеди" з семи напрямків: як ППО відбила нічний удар Росії
В ніч на 30 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та понад 160 дронами різних типів. Близько 90 із них - "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 29 березня. Противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. При цьому близько 90 із них становили саме "шахеди".
Запуски здійснювалися з семи напрямків - Брянська, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Чауди та Гвардійського (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 150 ворожих дронів.
Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Російські дрони
Як повідомлялося раніше, Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.
За оцінками аналітиків, наразі РФ здатна виготовляти близько 30 тисяч ударних дронів на рік за іранською моделлю, і цей показник може зрости вдвічі вже у 2026 році.
У Євросоюзі також оцінили масштаб планів Росії на цей рік. За словами єврокомісара, РФ може бути готова застосувати від 7 до 9 мільйонів дронів у 2026 році.