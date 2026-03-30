Балістика та "Шахеди" з семи напрямків: як ППО відбила нічний удар Росії

В ніч на 30 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та понад 160 дронами різних типів. Близько 90 із них - "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, атака розпочалася ще о 18:00 29 березня. Противник застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, а також ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. При цьому близько 90 із них становили саме "шахеди".

Запуски здійснювалися з семи напрямків - Брянська, Орла, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Чауди та Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила 150 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА у семи локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у двох місцях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.