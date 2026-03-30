ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Баллистика и "Шахеды" с семи направлений: как ПВО отразила ночной удар России

09:10 30.03.2026 Пн
2 мин
Есть "прилеты" и падения сбитых беспилотников
aimg Ірина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 150 дронов (Getty Images)

В ночь на 30 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и более 160 дронами различных типов. Около 90 из них - "Шахеды".

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 29 марта. Противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 90 из них составляли именно "шахэды".

Запуски осуществлялись с семи направлений - Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Чауды и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, ПВО сбила или подавила 150 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в двух местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Баллистика и &quot;Шахеды&quot; с семи направлений: как ПВО отразила ночной удар России

Российские дроны

Как сообщалось ранее, Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

По оценкам аналитиков, сейчас РФ способна производить около 30 тысяч ударных дронов в год по иранской модели, и этот показатель может вырасти вдвое уже в 2026 году.

В Евросоюзе также оценили масштаб планов России на этот год. По словам еврокомиссара, РФ может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов в 2026 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город
Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город
Аналитика
