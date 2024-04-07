Балістика та дрони. Росія вчергове атакувала Україну: як відпрацювала ППО

Що ще відомо про нічну атаку

Після опівночі 7 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски та рухи "Шахедів" у бік Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей. У частині областей України оголошували повітряну тривогу.

У Харкові дрон-камікадзе росіян влучив у приватний будинок. Там сталася пожежа.

Пізніше місцева влада повідомила, що внаслідок атаки у Харкові троє осіб постраждали. Всі травмовані - пенсіонери.

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