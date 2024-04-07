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Баллистика и дроны. Россия в очередной раз атаковала Украину: как отработала ПВО

Фото: силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе в ночь 7 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами в ночь на 7 апреля. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью россияне выпустили управляемую авиационную ракету Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма и 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым).

Силы противовоздушной обороны сбили все 17 дронов. ПВО работала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

К отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

 

Что еще известно о ночной атаке

После полуночи 7 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках и движениях "Шахедов" в сторону Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей. В части областей Украины объявляли воздушную тревогу.

В Харькове дрон-камикадзе россиян попал в частный дом. Там произошел пожар.

Позже местные власти сообщили, что в результате атаки в Харькове три человека пострадали. Все травмированные - пенсионеры.

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