Баллистика и дроны. Россия в очередной раз атаковала Украину: как отработала ПВО

Что еще известно о ночной атаке

После полуночи 7 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках и движениях "Шахедов" в сторону Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей. В части областей Украины объявляли воздушную тревогу.

В Харькове дрон-камикадзе россиян попал в частный дом. Там произошел пожар.

Позже местные власти сообщили, что в результате атаки в Харькове три человека пострадали. Все травмированные - пенсионеры.

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