Баллистика, Starlink и разведданные: Зеленский обсудил с Рубио важные вопросы

Украина обсудила с США перехватчики баллистики, раннее предупреждение о российских атаках и восстановление Starlink. Стороны договорились продлить контакт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, разговор был предметным и касался вопросов, имеющих практическое значение для Украины. Президент поблагодарил государственный секретарь США Марко Рубио за готовность помочь и четкую позицию.

"Первое это перехватчики против баллистики, которые нужны для защиты жизни. Второе раннее предупреждение о российских атаках баллистикой, жизненно важное. Третья ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить", написал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что обсуждение оборонных нужд происходит параллельно с дипломатическими усилиями, направленными на завершение войны России против Украины.

"Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей", – отметил он.

По итогам контакта Зеленский и Рубио договорились снова связаться, чтобы обменяться актуальной информацией.

Президент поблагодарил американского госсекретаря за конструктивный разговор, а также всех в США, кто поддерживает справедливые подходы.

Напряженность в отношениях США и Украины

Напряженность между Киевом и Вашингтоном обострилась из-за доступа Украины к американским разведданным, предупреждению о российских баллистических атаках и ограничении работы спутниковой связи Starlink.

Вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, однако Украина не получила заблаговременное предупреждение от партнеров о пусках.

13 октября ситуация повторилась: Киев снова подвергся баллистической атаке без предварительного поступления разведданных от партнеров.