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Баллистика, Starlink и разведданные: Зеленский обсудил с Рубио важные вопросы

10:32 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Баллистика, Starlink и разведданные: Зеленский обсудил с Рубио важные вопросы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Украина обсудила с США перехватчики баллистики, раннее предупреждение о российских атаках и восстановление Starlink. Стороны договорились продлить контакт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, разговор был предметным и касался вопросов, имеющих практическое значение для Украины. Президент поблагодарил государственный секретарь США Марко Рубио за готовность помочь и четкую позицию.

"Первое это перехватчики против баллистики, которые нужны для защиты жизни. Второе раннее предупреждение о российских атаках баллистикой, жизненно важное. Третья ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить", написал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что обсуждение оборонных нужд происходит параллельно с дипломатическими усилиями, направленными на завершение войны России против Украины.

"Конечно, все это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей", – отметил он.

По итогам контакта Зеленский и Рубио договорились снова связаться, чтобы обменяться актуальной информацией.

Президент поблагодарил американского госсекретаря за конструктивный разговор, а также всех в США, кто поддерживает справедливые подходы.

Напряженность в отношениях США и Украины

Напряженность между Киевом и Вашингтоном обострилась из-за доступа Украины к американским разведданным, предупреждению о российских баллистических атаках и ограничении работы спутниковой связи Starlink.

Вечером 12 октября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, однако Украина не получила заблаговременное предупреждение от партнеров о пусках.

13 октября ситуация повторилась: Киев снова подвергся баллистической атаке без предварительного поступления разведданных от партнеров.

14 октября в Украине ограничили работу военного пакета Starshield: терминалы теряли связь на скорости более 160 км/ч. Советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщил, что из-за этого была сорвана часть важных миссий.

В тот же день Илон Маск объяснил, что ограничения Starshield определяют американские военные, а окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.

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Украина Соединенные Штаты Америки Марко Рубио Владимир Зеленский Starlink
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