"Балістика сипалася одна за одною": Сибіга закликає партнерів терміново передати ППО

Після одного з наймасованіших ударів РФ по Києву, унаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, українська дипломатія закликала партнерів терміново передати Україні нові системи ППО й перехоплювачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.
Сибіга назвав нічний удар по Києву однією з найжорстокіших російських атак, під час якої балістичні ракети одна за одною летіли на столицю. Міністр наголосив, що такими воєнними злочинами Путін прагне продемонструвати повну безкарність.
"Кожна російська балістична ракета - це акт варварства. А кожна ракета-перехоплювач, поставлена в Україну, - це акт людяності та врятовані людські життя", - наголосив він.
У МЗС зазначили, що знають партнерів, здатних передати Україні перехоплювачі, і закликали їх діяти без зволікання.
"Кожне зволікання вимірюється людськими життями", - підкреслив Сибіга.
Українська сторона закликала партнерів до трьох критично важливих заходів для захисту людських життів:
Окремо Сибіга звернувся до українців за кордоном. Він закликав Світовий конгрес українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях світу підняти голос на підтримку України й вимагати від партнерів конкретних дій.
Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області - десятками балістичних ракет, крилатими ракетами "Калібр" і ударними дронами.
За даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 12 людей, ще 34 дістали поранень - найбільше жертв у Солом'янському районі. Там же пошкоджено багатоповерхівку, школу та дитячу лікарню.