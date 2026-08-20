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"Балістика сипалася одна за одною": Сибіга закликає партнерів терміново передати ППО

10:11 20.08.2026 Чт
2 хв
Міністр назвав три кроки, які можуть врятувати життя
aimg Валерія Абабіна
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після одного з наймасованіших ударів РФ по Києву, унаслідок якого загинули щонайменше 12 людей, українська дипломатія закликала партнерів терміново передати Україні нові системи ППО й перехоплювачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Сибіга назвав нічний удар по Києву однією з найжорстокіших російських атак, під час якої балістичні ракети одна за одною летіли на столицю. Міністр наголосив, що такими воєнними злочинами Путін прагне продемонструвати повну безкарність.

"Кожна російська балістична ракета - це акт варварства. А кожна ракета-перехоплювач, поставлена в Україну, - це акт людяності та врятовані людські життя", - наголосив він.

У МЗС зазначили, що знають партнерів, здатних передати Україні перехоплювачі, і закликали їх діяти без зволікання.

"Кожне зволікання вимірюється людськими життями", - підкреслив Сибіга.

Три ключові кроки

Українська сторона закликала партнерів до трьох критично важливих заходів для захисту людських життів:

  • посилення протиповітряної оборони - передача або продаж Україні додаткових перехоплювачів і систем ППО;
  • посилення санкцій - додатковий тиск, щоб паралізувати здатність Росії виробляти зброю терору;
  • розбудова оборонного потенціалу - партнерство з Україною у розвитку протибалістичних можливостей.

Окремо Сибіга звернувся до українців за кордоном. Він закликав Світовий конгрес українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях світу підняти голос на підтримку України й вимагати від партнерів конкретних дій.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та області - десятками балістичних ракет, крилатими ракетами "Калібр" і ударними дронами.

За даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 12 людей, ще 34 дістали поранень - найбільше жертв у Солом'янському районі. Там же пошкоджено багатоповерхівку, школу та дитячу лікарню.

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