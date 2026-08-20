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"Балистика сыпалась одна за другой": Сибига призывает партнеров срочно передать ПВО

10:11 20.08.2026 Чт
2 мин
Министр назвал три шага, которые могут спасти жизнь
aimg Валерия Абабина
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

После одного из массированных ударов РФ по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек, украинская дипломатия призвала партнеров срочно передать Украине новые системы ПВО и перехватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига.

Сибига назвал ночной удар по Киеву одной из самых жестоких российских атак, во время которой баллистические ракеты одна за другой летели на столицу. Министр подчеркнул, что такими военными преступлениями Путин стремится продемонстрировать полную безнаказанность.

"Каждая российская баллистическая ракета – это акт варварства. А каждая ракета-перехватчик, поставленная в Украину, – это акт человечности и спасенные человеческие жизни", - подчеркнул он.

В МИД отметили, что знают партнеров, способных передать Украине перехватчики, и призвали их действовать без промедления.

"Каждое промедление измеряется человеческими жизнями", - подчеркнул Сибига.

Три ключевых шага

Украинская сторона призвала партнеров к трем критически важным мерам по защите человеческих жизней:

  • усиление противовоздушной обороны – передача или продажа Украине дополнительных перехватчиков и систем ПВО;
  • усиление санкций – дополнительное давление, чтобы парализовать способность России производить оружие террора;
  • развитие оборонного потенциала – партнерство с Украиной в развитии противобаллистических возможностей.

Отдельно Сибига обратился к украинцам за границей. Он призвал Всемирный конгресс украинцев, а также все украинские организации и общества в ключевых столицах мира поднять голос в поддержку Украины и потребовать от партнеров конкретных действий.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву и области - десятками баллистических ракет, крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами.

По данным мэра Виталия Кличко, в результате атаки в столице погибли по меньшей мере 12 человек , еще 34 получили ранения - больше всего жертв в Соломенском районе. Там же повреждена многоэтажка, школа и детская больница .

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