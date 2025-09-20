Балістика, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар по Україні

Російська Федерація у ніч на суботу, 20 вересня, вчергове здійснила комбінований удар по Україні. У низці міст лунали і потужні вибухи.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар.
Головне:
За даними Повітряних сил, ворог майже протягом всієї ночі атакував Україну безпілотниками. За інформацією моніторингових пабліків у Telegram, загалом, ймовірно, росіяни запустили близько сотні БПЛА.
Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про масовий наліт на Павлоград, Дніпро та Миколаїв.
Вже під ранок на тлі атаки дронів росіяни здійснили балістичні залпи. На даний момент відомо про вибухи у Павлограді та Миколаєві, військові повідомляли про рух швидкісних цілей у їхньому напрямку.
Відомо, що у Миколаєві принаймні поки без постраждалих.
Також зранку до повітряного простору України увійшли крилаті ракети. Попередньо, запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-160, які, як писали моніторингові пабліки, злітали з аеродромів "Оленья" та "Енгельс".
Ракети кількома групами залітали з різних напрямків. Імовірно, основний удар припав на Дніпро. Там, за даними місцевих каналів, проблеми зі світлом та водою після прильотів.
Крім того, частина ракет долетіла до західних регіонів України, зокрема до Львівської та Чернівецької областей.
Як повідомив мер Борис Філатов, росіяни влучили ракетою по багатоповерхівці.
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.