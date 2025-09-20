Баллистика, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе по Украине

Главное:

россияне ночью атаковали "Шахедами", а под утро запустили баллистику и крылатые ракеты

под ударами были как минимум Днепр, Павлоград и Николаев

часть ракет пролетела всю страну на Запад Украины

Чем били россияне

Дроны

По данным Воздушных сил, враг почти в течение всей ночи атаковад Украину беспилотниками. По информации мониторинговых пабликов в Telegram, в общей сложности, вероятно, россияне запустили порядка сотни БПЛА.

Ударные дроны фиксировались во многих областях. Сообщалось о массовом налете на Павлоград, Днепр и Николаев.

Баллистика

Уже под утро на фоне дроновой атаки россияне осуществили баллистические залпы. На данный момент известно о взрывах в Павлограде и Николаеве, военные сообщали о движении скоростных целей в их направлении.

Известно, что в Николаеве по крайней мере пока без пострадавших.

Крылатые ракеты

Также с утра в воздушное пространство Украины вошли крылатые ракеты. Предварительно, запущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160, которые, как писали мониторинговые паблики, взлетали с аэродромов "Оленья" и "Энгельс".

Ракеты несколькими группами залетали с разных направлений. Предположительно, основной удар пришелся на Днепр. Там, по данным местных каналов, проблемы со светом и водой после прилетов.

Как сообщил мэр Борис Филатов, россияне попали ракетой по многоэтажке.

Кроме того, часть ракет долетела до западных регионов Украины, в частности, до Львовской и Черновицкой областей.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.