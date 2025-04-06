Балістика на Київ, дрони у Миколаєві, Сумах і не тільки: все про масовану атаку РФ

Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 6 квітня. Росіяни застосували ударні дрони та ракети, зокрема балістичні.
Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Ще з вечора 5 квітня стало відомо, що російські окупанти випустили по Україні ударні дрони. Рух безпілотників фіксували на сході, півночі, у центральних та південних областях.
Вночі, близько 1:43, Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпека для південних областей, а пізніше - про рух ракет у південних та центральних регіонах країни. Моніторингові групи писали про пуски крилатих ракет "Калібр" з моря. Також була інформація про зльоти літаків ТУ-95МС. Під ранок, близько 5:00, також була оголошена загроза балістики. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Києва.
Всього Росія випустила по Україні:
ППО знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів". Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Варто додати, що остання комбінована атака РФ з застосуванням "Калібрів" та балістики була місяць тому, 7 березня. Востаннє росіяни атакували Київ балістичними ракетами близько двох місяці назад (12 лютого).
Як відомо, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Перші вибухи у столиці пролунали о 5:00.
Внаслідок ворожої атаки у трьох районах Києва спалахнули пожежі та зафіксовані руйнування, а саме:
t.me/dsns_telegram
Внаслідок ворожої атаки у Києві постраждало троє осіб, двоє з яких госпіталізовані.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки на столицю загинув чоловік. Він знаходився на вулиці у Дарницькому районі, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.
t.me/dsns_telegram
Київська ОВА повідомила про комбіновану атаку ворога. Пошкодження зафіксували у трьох районах. Так, у Броварському районі зруйновані дві будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено сім автомобілів та два навантажувачі. Також пошкоджена АЗС.
У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку, а у Фастівському - легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
t.me/Mykola_Kalashnyk
Російські дрони атакували Миколаїв пізно ввечері 5 квітня. Внаслідок падіння уламків виникло дві пожежі у приватних будинках, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.
Як уточнює ДСНС, в одному з будинків виникла пожежа (30 кв. м), в іншому - займання газової труби.
Станом на ранок відомо, що внаслідок нальоту дронів у Миколаєві поранено чотири людини: жінки 49, 67 та 72 років і 57-річний чоловік. Стан усіх стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно.
t.me/mykolaivskaODA
Місто Суми атакували вісім російських "Шахедів". Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки ворога пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.
За попередніми даними, травмованих та жертв внаслідок атаки ворога немає.
На тлі атаки жителів Конотопа закликали запаси води і зарядити гаджети. Мер міста попереджав про загрозу.
t.me/Sumy_news_ODA
Також російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Куп'янську Харківської області. За даними Харківської ОВА, внаслідок атаки відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа охопила площу 100 метрів квадратних.
Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.
t.me/dsns_telegram
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