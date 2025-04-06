Балістика на Київ, дрони у Миколаєві, Сумах і не тільки: все про масовану атаку РФ

Ще з вечора 5 квітня стало відомо, що російські окупанти випустили по Україні ударні дрони. Рух безпілотників фіксували на сході, півночі, у центральних та південних областях.

Вночі, близько 1:43, Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпека для південних областей, а пізніше - про рух ракет у південних та центральних регіонах країни. Моніторингові групи писали про пуски крилатих ракет "Калібр" з моря. Також була інформація про зльоти літаків ТУ-95МС. Під ранок, близько 5:00, також була оголошена загроза балістики. Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Києва.

Всього Росія випустила по Україні:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області);

8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);

6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська області);

109 ударних дронів типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків - Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ в Росії та Чауда у Криму).

ППО знищила 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів". Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Варто додати, що остання комбінована атака РФ з застосуванням "Калібрів" та балістики була місяць тому, 7 березня. Востаннє росіяни атакували Київ балістичними ракетами близько двох місяці назад (12 лютого).

Київ

Як відомо, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. Перші вибухи у столиці пролунали о 5:00.

Внаслідок ворожої атаки у трьох районах Києва спалахнули пожежі та зафіксовані руйнування, а саме:

Дарницький район. За однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою - сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

За однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою - сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано. Оболонський район. За однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полум'я на ще одну складську будівлю. На іншій локації був частково зруйнований п'ятиповерховий бізнес-центр.

За однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полум'я на ще одну складську будівлю. На іншій локації був частково зруйнований п'ятиповерховий бізнес-центр. Солом'янський район. Сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

t.me/dsns_telegram

Внаслідок ворожої атаки у Києві постраждало троє осіб, двоє з яких госпіталізовані.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, внаслідок атаки на столицю загинув чоловік. Він знаходився на вулиці у Дарницькому районі, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють.

t.me/dsns_telegram

Київська область

Київська ОВА повідомила про комбіновану атаку ворога. Пошкодження зафіксували у трьох районах. Так, у Броварському районі зруйновані дві будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено сім автомобілів та два навантажувачі. Також пошкоджена АЗС.

У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку, а у Фастівському - легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

t.me/Mykola_Kalashnyk

Миколаїв

Російські дрони атакували Миколаїв пізно ввечері 5 квітня. Внаслідок падіння уламків виникло дві пожежі у приватних будинках, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено 13 приватних будинки та автомобіль.

Як уточнює ДСНС, в одному з будинків виникла пожежа (30 кв. м), в іншому - займання газової труби.



Станом на ранок відомо, що внаслідок нальоту дронів у Миколаєві поранено чотири людини: жінки 49, 67 та 72 років і 57-річний чоловік. Стан усіх стабільний, лікування проходитимуть амбулаторно.

t.me/mykolaivskaODA

Суми

Місто Суми атакували вісім російських "Шахедів". Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки ворога пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств.

За попередніми даними, травмованих та жертв внаслідок атаки ворога немає.

На тлі атаки жителів Конотопа закликали запаси води і зарядити гаджети. Мер міста попереджав про загрозу.

t.me/Sumy_news_ODA

Харківська область

Також російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по багатоповерхівці у Куп'янську Харківської області. За даними Харківської ОВА, внаслідок атаки відбулось загоряння балконів з 2-го по 7-й поверх та чотирьох квартир. Пожежа охопила площу 100 метрів квадратних.

Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка.

t.me/dsns_telegram