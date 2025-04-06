Баллистика на Киев, дроны в Николаеве, Сумах и не только: все о массированной атаке РФ

Еще с вечера 5 апреля стало известно, что российские оккупанты выпустили по Украине ударные дроны. Движение беспилотников фиксировали на востоке, севере, в центральных и южных областях.

Ночью, около 1:43, Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для южных областей, а позже - о движении ракет в южных и центральных регионах страны. Мониторинговые группы писали о пусках крылатых ракет "Калибр" с моря. Также была информация о взлетах самолетов ТУ-95МС. Под утро, около 5:00, также была объявлена угроза баллистики. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Киева.

Всего Россия выпустила по Украине:

9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области);

8 крылатых ракет "Калибр" (пуски из акватории Черного моря);

6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская области);

109 ударных дронов типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск в России и Чауда в Крыму).

ПВО уничтожила 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов". Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).

Стоит добавить, что последняя комбинированная атака РФ с применением "Калибров" и баллистики была месяц назад, 7 марта. Последний раз россияне атаковали Киев баллистическими ракетами около двух месяцев назад (12 февраля).

Киев

Как известно, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Первые взрывы в столице прогремели в 5:00.

В результате вражеской атаки в трех районах Киева вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения, а именно:

Дарницкий район. По одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому - произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

По одному адресу пожар возник в нежилом здании. По другому - произошло разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано. Оболонский район. По одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. На другой локации был частично разрушен пятиэтажный бизнес-центр.

По одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. На другой локации был частично разрушен пятиэтажный бизнес-центр. Соломенский район. Произошло возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Пожар ликвидирован.

t.me/dsns_telegram

В результате вражеской атаки в Киеве пострадали три человека, двое из которых госпитализированы.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в результате атаки на столицу погиб мужчина. Он находился на улице в Дарницком районе, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается.

t.me/dsns_telegram

Киевская область

Киевская ОВА сообщила о комбинированной атаке врага. Повреждения зафиксировали в трех районах. Так, в Броварском районе разрушены два здания предприятия по ремонту авто. Повреждены семь автомобилей и два погрузчика. Также повреждена АЗС.

В Бучанском районе повреждена крыша и стена дома, а в Фастовском - легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

t.me/Mykola_Kalashnyk

Николаев

Российские дроны атаковали Николаев поздно вечером 5 апреля. В результате падения обломков возникло два пожара в частных домах, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.

Как уточняет ГСЧС, в одном из домов возник пожар (30 кв. м), в другом - возгорание газовой трубы.



По состоянию на утро известно, что в результате налета дронов в Николаеве ранены четыре человека: женщины 49, 67 и 72 лет и 57-летний мужчина. Состояние всех стабильное, лечение будут проходить амбулаторно.

t.me/mykolaivskaODA

Сумы

Город Сумы атаковали восемь российских "Шахедов". Под ударом врага была гражданская инфраструктура. В результате атаки врага повреждены административные, складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.

По предварительным данным, травмированных и жертв в результате атаки врага нет.

На фоне атаки жителей Конотопа призвали запастись водой и зарядить гаджеты. Мэр города предупреждал об угрозе.

t.me/Sumy_news_ODA

Харьковская область

Также российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по многоэтажке в Купянске Харьковской области. По данным Харьковской ОВА, в результате атаки произошло возгорание балконов со 2-го по 7-й этаж и четырех квартир. Пожар охватил площадь 100 квадратных метров.

В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина.

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